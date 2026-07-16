Informations pratiques

Ardin

Tour Poitou-Charentes

Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 11:45:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.

Passage dans la commune ARDIN D745 Route de Coulonges Route du Capitaine de Jouslard Rue Alphonse Lavoix Pré de la Chaume

Caravane à 11h50

Coureurs à 13h03 .

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Tour Poitou-Charentes

L’événement Tour Poitou-Charentes Ardin a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine