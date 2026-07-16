AGENDA · Ardin
Tour Poitou-Charentes Ardin
vendredi 28 août 2026 · Ardin
Informations pratiques
Ardin
Tour Poitou-Charentes
Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:45:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.
Passage dans la commune ARDIN D745 Route de Coulonges Route du Capitaine de Jouslard Rue Alphonse Lavoix Pré de la Chaume
Caravane à 11h50
Coureurs à 13h03 .
Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Tour Poitou-Charentes
L’événement Tour Poitou-Charentes Ardin a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine
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