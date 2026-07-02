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Soirée du Patrimoine de Gâtine Ardin

vendredi 14 août 2026 · Ardin

Soirée du Patrimoine de Gâtine Ardin

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de l'église Notre-Dame
Ville
79160 Ardin
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Ardin

Soirée du Patrimoine de Gâtine

Place de l’église Notre-Dame Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Joia/Musique et chanson brésiliennes pour les soirées du patrimoine de Gâtine.   .

Place de l’église Notre-Dame Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 49 54  secretariat@mairie-ardin.fr

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English : Soirée du Patrimoine de Gâtine

L’événement Soirée du Patrimoine de Gâtine Ardin a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine

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