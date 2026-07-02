AGENDA · Ardin
Soirée du Patrimoine de Gâtine Ardin
vendredi 14 août 2026 · Ardin
Informations pratiques
Ardin
Soirée du Patrimoine de Gâtine
Place de l’église Notre-Dame Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Joia/Musique et chanson brésiliennes pour les soirées du patrimoine de Gâtine. .
Place de l’église Notre-Dame Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 49 54 secretariat@mairie-ardin.fr
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English : Soirée du Patrimoine de Gâtine
L’événement Soirée du Patrimoine de Gâtine Ardin a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine
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