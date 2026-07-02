Informations pratiques

Ardin

Soirée du Patrimoine de Gâtine

Place de l’église Notre-Dame Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Joia/Musique et chanson brésiliennes pour les soirées du patrimoine de Gâtine. .

Place de l’église Notre-Dame Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 49 54 secretariat@mairie-ardin.fr

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English : Soirée du Patrimoine de Gâtine

L’événement Soirée du Patrimoine de Gâtine Ardin a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine