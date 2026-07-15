Fête du Solstice salle des fêtes du chaillot Ardin

Informations pratiques

Ardin

Fête du Solstice

salle des fêtes du chaillot rue vrignes aux bois Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 17:00:00

fin : 2026-12-19 23:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Pour la troisième année, le marché Ardinois organise sa fête du Solstice d’hiver, expositions sur les anciennes coutumes et les origines des fêtes de fin d année, buvette, restauration, concert et toujours le feu de joie! .

salle des fêtes du chaillot rue vrignes aux bois Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 28 57 54 marcheardinois@gmail.com

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English : Fête du Solstice

L’événement Fête du Solstice Ardin a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine