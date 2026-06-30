Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice Auray
Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice Auray mardi 14 juillet 2026.
Auray
Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice
St Goustan Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice à 23h à St-Goustan avec Bal populaire de 19h à minuit, place du Rolland .
St Goustan Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
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English :
L’événement Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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