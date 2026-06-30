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Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice Auray

Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice Auray mardi 14 juillet 2026.

Adresse
St Goustan
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Tarif

Auray

Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice

St Goustan Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Feu d’artifice à 23h à St-Goustan avec Bal populaire de 19h à minuit, place du Rolland   .

St Goustan Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23 

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English :

L’événement Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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