Auray

Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice

St Goustan Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice à 23h à St-Goustan avec Bal populaire de 19h à minuit, place du Rolland .

St Goustan Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

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English :

L’événement Fête Nationale bal populaire et feu d’artifice Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon