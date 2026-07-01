AGENDA · Biesheim
Fête Nationale Biesheim
lundi 13 juillet 2026 · Biesheim
Informations pratiques
Biesheim
Fête Nationale
Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Célébrez la Fête nationale dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Au programme
– bal populaire
– buvette et petite restauration
– feu d’artifice 0 .
Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête Nationale Biesheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Biesheim (Haut-Rhin)
- Journée d’informations Biesheim 5 septembre 2026
- Journées du Patrimoine musée gallo-romain Biesheim 19 septembre 2026
- Visite guidée d’un musée gallo-romain, Musée gallo-romain, Biesheim 20 septembre 2026
- Animation des Triboci/Civitas Tribocorum, Musée gallo-romain, Biesheim 20 septembre 2026