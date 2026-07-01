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AGENDA · Biesheim

Fête Nationale Biesheim

lundi 13 juillet 2026 · Biesheim

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
68600 Biesheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Biesheim

Fête Nationale

Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Célébrez la Fête nationale dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Au programme

– bal populaire

– buvette et petite restauration

– feu d’artifice 0  .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40 

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English :

L’événement Fête Nationale Biesheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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