Fête Nationale Parc de la Nied Bouzonville

Informations pratiques

Bouzonville

Fête Nationale

Parc de la Nied 4A rue du 27 Novembre Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:45:00

Date(s) :

2026-07-13

Une soirée festive et ambiancée vous attend à Bouzonville pour célébrer la Fête Nationale française !

La soirée commencera à 19h avec une distribution de lampions à l’Hôtel de Ville, suivi du départ de l’Hôtel de Ville du cortège officiel à 19h30.

À 20h, le concert de l’Harmonie Municipale de Bouzonville marquera le début du bal populaire animé par les Sapeurs-Pompiers.

Enfin, la soirée sera clôturée en beauté avec un feu d’artifice prévu à 22h45!Tout public

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Parc de la Nied 4A rue du 27 Novembre Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

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English :

A festive and lively evening awaits you in Bouzonville to celebrate France’s National Day!

The evening will begin at 7:00 p.m. with the distribution of lanterns at City Hall, followed by the departure of the official parade from City Hall at 7:30 p.m.

At 8:00 p.m., a concert by the Bouzonville Municipal Band will kick off the community dance, hosted by the Fire Department.

Finally, the evening will come to a spectacular close with a fireworks display scheduled for 10:45 p.m.!

L’événement Fête Nationale Bouzonville a été mis à jour le 2026-07-03 par TROIS FRONTIERES TOURISME