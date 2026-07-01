Fête Nationale Parc de la Nied Bouzonville
lundi 13 juillet 2026 · Parc de la Nied · Bouzonville
Informations pratiques
Bouzonville
Fête Nationale
Parc de la Nied 4A rue du 27 Novembre Bouzonville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:45:00
Date(s) :
2026-07-13
Une soirée festive et ambiancée vous attend à Bouzonville pour célébrer la Fête Nationale française !
La soirée commencera à 19h avec une distribution de lampions à l’Hôtel de Ville, suivi du départ de l’Hôtel de Ville du cortège officiel à 19h30.
À 20h, le concert de l’Harmonie Municipale de Bouzonville marquera le début du bal populaire animé par les Sapeurs-Pompiers.
Enfin, la soirée sera clôturée en beauté avec un feu d’artifice prévu à 22h45!Tout public
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Parc de la Nied 4A rue du 27 Novembre Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44
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English :
A festive and lively evening awaits you in Bouzonville to celebrate France’s National Day!
The evening will begin at 7:00 p.m. with the distribution of lanterns at City Hall, followed by the departure of the official parade from City Hall at 7:30 p.m.
At 8:00 p.m., a concert by the Bouzonville Municipal Band will kick off the community dance, hosted by the Fire Department.
Finally, the evening will come to a spectacular close with a fireworks display scheduled for 10:45 p.m.!
L’événement Fête Nationale Bouzonville a été mis à jour le 2026-07-03 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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