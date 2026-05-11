Casteljaloux

Fête nationale

Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Feu d’artifice et animations autour du lac, buvette tenue par les pros d’ici. .

Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 48 00

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne