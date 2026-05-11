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Fête nationale Casteljaloux

Fête nationale Casteljaloux

Fête nationale Casteljaloux mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Lac de Clarens

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Casteljaloux

Fête nationale

Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Feu d’artifice et animations autour du lac, buvette tenue par les pros d’ici.   .

Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 48 00 

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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