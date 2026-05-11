Fête nationale Casteljaloux
Fête nationale Casteljaloux mardi 14 juillet 2026.
Casteljaloux
Fête nationale
Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Feu d’artifice et animations autour du lac, buvette tenue par les pros d’ici. .
Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 48 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Visite de l’atelier des Tontons Papas Casteljaloux 15 mai 2026
- Le pouvoir des cartes Le Grand Bain Casteljaloux 15 mai 2026
- Concert gratuit Darkan Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux 16 mai 2026
- Après-midi jeux Le Grand Bain Casteljaloux 17 mai 2026
- Atelier crochet Le Grand Bain Casteljaloux 18 mai 2026