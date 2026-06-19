Fête Nationale Chaunay
Fête Nationale Chaunay mardi 14 juillet 2026.
Chaunay
Fête Nationale
Stade Chaunay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête National à Chaunay. .
Stade Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 42 77 60
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Chaunay a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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