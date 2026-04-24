Randonnée pédestre Chaunay
Randonnée pédestre Chaunay dimanche 12 juillet 2026.
Chaunay
Randonnée pédestre
Maison des associations Chaunay Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Randonnée pédestre dans la commune de chaunay, gilet jaune obligatoire, collation a mi-parcours. .
Maison des associations Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 93 48 asso.animation.ehpad.ra@gmail.com
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Chaunay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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