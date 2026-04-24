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Randonnée pédestre Chaunay

Randonnée pédestre Chaunay

Randonnée pédestre Chaunay dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Maison des associations

Ville : 86510 Chaunay

Département : Vienne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif

Chaunay

Randonnée pédestre

Maison des associations Chaunay Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Randonnée pédestre dans la commune de chaunay, gilet jaune obligatoire, collation a mi-parcours.   .

Maison des associations Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 93 48  asso.animation.ehpad.ra@gmail.com

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Chaunay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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