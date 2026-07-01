Fête nationale Coulonges-sur-l’Autize
lundi 13 juillet 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Fête nationale
Centre-ville Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
19h -22h Restauration sur place (sans réservation) et concert du groupe Merry Go Round Parvis des Halles /
22h00 déambulation lumineuse Centre-ville /
23h 02h Bal populaire animé par DJ Storlax Place du château .
Centre-ville Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72 secretariat@coulongessurlautize.com
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-04 par CC Val de Gâtine