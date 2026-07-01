Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Fête nationale

Centre-ville Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

19h -22h Restauration sur place (sans réservation) et concert du groupe Merry Go Round Parvis des Halles /

22h00 déambulation lumineuse Centre-ville /

23h 02h Bal populaire animé par DJ Storlax Place du château .

Centre-ville Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72 secretariat@coulongessurlautize.com

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-04 par CC Val de Gâtine