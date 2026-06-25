Étretat

Fête nationale et feu d’artifice à Étretat

Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 juillet, Étretat célèbre la Fête nationale dans une ambiance festive et familiale.

La soirée débutera par une retraite aux flambeaux au départ de la mairie à 22h00, offrant aux participants l’occasion de déambuler dans les rues de la commune dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Elle se poursuivra avec le traditionnel feu d’artifice, qui illuminera les célèbres falaises d’Étretat et le front de mer. Les festivités continueront ensuite au rythme du bal populaire pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit.

Un rendez-vous incontournable de l’été à partager entre amis, en famille ou entre visiteurs de passage. .

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 23

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English : Fête nationale et feu d’artifice à Étretat

L’événement Fête nationale et feu d’artifice à Étretat Étretat a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie