Fête Nationale et Feu d’Artifice Rue du Maire Massing Sarreguemines

Sarreguemines

Fête Nationale et Feu d’Artifice

Rue du Maire Massing Parking de l’Hôtel de Ville Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

En fin de journée, une commémoration sera proposée place Sibille avec défilé motorisé des pompiers.

À la tombée de la nuit, ne manquez pas le grand feu d’artifice, tiré depuis l’emblématique Casino des Faïenceries sur la thématique La Dolce Vita .

La soirée se poursuivra avec un grand concert en plein air sur le parking de l’Hôtel de Ville animé par l’association Music Dance Connection et DJ Jérémy KA.

Fêtons ensemble les valeurs de liberté, d’unité et de joie partagée !

– 20h Animations musicales sur le podium du parking de la Mairie.

– 20h30 Cérémonie au Monument aux Morts Place Sibille.

– 23h Feu d’artifice, tiré depuis les berges de la Sarre.

– À partir de minuit Ambiance musicale parking de l’Hôtel de Ville.

Et Dès 14h Fête foraine | Place de la Grande armée.Tout public

0 .

Rue du Maire Massing Parking de l’Hôtel de Ville Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

At the end of the day, a commemoration will be held at Place Sibille, featuring a motorcade of firefighters.

As night falls, don’t miss the grand fireworks display, launched from the iconic Casino des Façences with a “La Dolce Vita” theme.

The evening will continue with a major outdoor concert in the City Hall parking lot, hosted by the Music Dance Connection association and DJ Jérémy KA.

Let’s celebrate together the values of freedom, unity, and shared joy!

– 8:00 p.m.: Musical performances on the stage in the City Hall parking lot.

– 8:30 p.m.: Ceremony at the War Memorial Place Sibille.

– 11:00 p.m.: Fireworks display, launched from the banks of the Sarre River.

– %C0 Starting at midnight: Live music City Hall parking lot.

And starting at 2 p.m.: Carnival | Place de la Grande Armée.

L’événement Fête Nationale et Feu d’Artifice Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES