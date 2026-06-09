Luz-Saint-Sauveur

Fête nationale et républicaine

Place du 08 mai 1945 LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

À l’occasion de la Fête Nationale et Républicaine, les communes de Luz-Saint-Sauveur et Esquièze-Sère te donnent rendez-vous le 14 juillet pour une grande journée festive, musicale et conviviale !

Les festivités débuteront avec le traditionnel défilé du 14 juillet, un moment fort et rassembleur qui ouvrira cette journée placée sous le signe du partage et de la convivialité.

Cette année, l’ambiance musicale sera portée par La Bande à 7, une fanfare survitaminée venue du Sud-Ouest. Avec leurs cuivres, leurs rythmes groove et funk et leur énergie communicative, ces 7 musiciens promettent un véritable moment de fête et de bonne humeur au cœur du village.

La soirée se poursuivra ensuite avec Clément et son équipe pour un DJ set festif qui te fera danser jusqu’au bout de la nuit.

À l’honneur tout au long de cette journée, les pompiers proposeront des animations et des démonstrations autour de leur métier pour faire découvrir leur engagement et leur quotidien. Leur buvette, organisée à leur profit, restera ouverte toute la soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Et comme le veut la tradition, le feu d’artifice sera tiré depuis le château pour illuminer le ciel et clôturer cette belle soirée d’été.

Musique, fête, partage et convivialité seront au rendez-vous pour célébrer ensemble le 14 juillet !

> Tout public.

> Gratuit. .

Place du 08 mai 1945 LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30

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English :

The communes of Luz-Saint-Sauveur and Esquièze-Sère invite you to join them on July 14th for a great day of festivities, music and conviviality!

The festivities kick off with the traditional July 14 parade, a high point in the day’s festivities.

This year, the musical ambience will be provided by La Bande à 7, a lively brass band from the South-West of France. With their brass instruments, groove and funk rhythms and infectious energy, these 7 musicians promise a real moment of celebration and good humor in the heart of the village.

The evening then continues with Clément and his team for a festive DJ set that will have you dancing the night away.

The firefighters will be in the spotlight throughout the day, with activities and demonstrations to showcase their commitment and day-to-day activities. Their refreshment bar, organized for their benefit, will remain open all evening in a warm and friendly atmosphere.

And as tradition dictates, fireworks will be set off from the château to light up the sky and bring this beautiful summer evening to a close.

Music, festivities, sharing and conviviality will be the order of the day as we celebrate July 14th together!

L’événement Fête nationale et républicaine Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65