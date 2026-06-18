Fête nationale et Soirée moules-frites à Cadaujac Cadaujac
Fête nationale et Soirée moules-frites à Cadaujac Cadaujac lundi 13 juillet 2026.
Cadaujac
Fête nationale et Soirée moules-frites à Cadaujac
Parc du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La municipalité, le twirling, le football et le rugby de Cadaujac vous attendent nombreux le lundi 13 juillet au parc du château pour une soirée animée et le traditionnel feu d’artifice !
Cette année sera particulière, car à cette date de fête nationale, la ville de Cadaujac a le plaisir d’accueillir, du 11 au 15 juillet, la ville de Tramore (ville jumelle d’Irlande)
Restauration et buvette sur place, avec au menu Moules frites et crêpes !
Pensez à réserver au 06.67.75.59.88 .
Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 75 59 88
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English : Fête nationale et Soirée moules-frites à Cadaujac
L’événement Fête nationale et Soirée moules-frites à Cadaujac Cadaujac a été mis à jour le 2026-06-18 par Sud Bordeaux Tourisme