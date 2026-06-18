Cadaujac

Fête nationale et Soirée moules-frites à Cadaujac

Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La municipalité, le twirling, le football et le rugby de Cadaujac vous attendent nombreux le lundi 13 juillet au parc du château pour une soirée animée et le traditionnel feu d’artifice !

Cette année sera particulière, car à cette date de fête nationale, la ville de Cadaujac a le plaisir d’accueillir, du 11 au 15 juillet, la ville de Tramore (ville jumelle d’Irlande)

Restauration et buvette sur place, avec au menu Moules frites et crêpes !

Pensez à réserver au 06.67.75.59.88 .

Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 75 59 88

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English : Fête nationale et Soirée moules-frites à Cadaujac

L’événement Fête nationale et Soirée moules-frites à Cadaujac Cadaujac a été mis à jour le 2026-06-18 par Sud Bordeaux Tourisme