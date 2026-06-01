Voyage en mer Visite commentée Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Cadaujac
Voyage en mer Visite commentée Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Cadaujac mercredi 24 juin 2026.
Cadaujac
Voyage en mer Visite commentée
Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Chemin du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
À l’aube des départs estivaux, embarquez pour une traversée artistique et scientifique autour de la mer et des océans.
Cette visite commentée propose d’explorer les représentations maritimes dans l’histoire de l’art, tout en croisant des contenus liés à la navigation, aux milieux marins et à la faune océanique.
Un voyage entre beaux-arts et découverte du monde, pour nourrir à la fois l’imaginaire et la curiosité.
Durée 45 minutes. Tout public à partir de 5 ans. .
Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Voyage en mer Visite commentée
L’événement Voyage en mer Visite commentée Cadaujac a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme
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