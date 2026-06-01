Voyage en mer Visite commentée Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Cadaujac

Cadaujac

Voyage en mer Visite commentée

Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

À l’aube des départs estivaux, embarquez pour une traversée artistique et scientifique autour de la mer et des océans.

Cette visite commentée propose d’explorer les représentations maritimes dans l’histoire de l’art, tout en croisant des contenus liés à la navigation, aux milieux marins et à la faune océanique.

Un voyage entre beaux-arts et découverte du monde, pour nourrir à la fois l’imaginaire et la curiosité.

Durée 45 minutes. Tout public à partir de 5 ans. .

Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : Voyage en mer Visite commentée

L’événement Voyage en mer Visite commentée Cadaujac a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme