Goûter d’exception Opéra en famille Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Cadaujac

Cadaujac

Goûter d’exception Opéra en famille

Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Micro-Folie Cadaujac s’associe à l’Opéra national de Paris pour proposer un après-midi exceptionnel autour de l’opéra.

Au programme “Bastien et Bastienne” de Mozart, une œuvre pleine de fraîcheur et de malice, imaginée par le compositeur alors âgé de seulement 12 ans.

Dans une mise en scène contemporaine et joyeuse signée Mirabelle Ordinaire, l’histoire est transposée dans une fête foraine colorée. On y suit les aventures amoureuses de deux jeunes bergers, mêlant airs chantés et dialogues parlés dans une forme accessible et vivante.

Pensé comme un moment de découverte et de plaisir partagé, ce rendez-vous sera prolongé par un goûter convivial pour les enfants.

Durée 58 minutes. À partir de 6 ans .

Salle des Fêtes, 1er étage Micro-Folie Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : Goûter d’exception Opéra en famille

L’événement Goûter d’exception Opéra en famille Cadaujac a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme