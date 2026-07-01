FÊTE NATIONALE GIGNAC Gignac
lundi 13 juillet 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
FÊTE NATIONALE GIGNAC
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Marché nocturne des commerçants, peña, déambulation aux flambeaux, soirées festives, animations musicales, réveil républicain, cérémonie & apéritif, bal des pompiers, feu d’artifice…
FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 2024 | GIGNAC
> Samedi 13 et dimanche 14 juillet
> La fête nationale sera célébrée, comme à l’accoutumée, sur deux jours. Une formule qui permet de profiter du site exceptionnel de la Meuse en bord d’Hérault pour le feu d’artifice, et la veille, de profiter du centre-ville, son esplanade, ses cafés, ses restaurants pour la retraite aux flambeaux et la soirée dansante.
> Cette année, une nouveauté vous attend à la Meuse. Le site a été réorganisé pour optimiser la sécurité des participants.
Un nouvel espace a été aménagé pour les familles avec enfants en bas âge, pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, ou tout simplement pour les personnes souhaitant contempler le feu à l’écart de la foule.
> Un pôle restauration avec food-truck, buvette, tables et chaises sera installé. Le choix sera varié poulet grillé, andouillettes, jambonneau, paëlla ; steak haché saucisse merguez / frites, nuggets, calamars à la romaine, beignets d’oignons, accras de morue, charcuterie, barbes à papa, gaufres, crêpes… De quoi se régaler et profiter ensuite de la soirée dansante qui clôturera les festivités.
Programme complet https://bit.ly/prog_fete_nationale_2024
Organisé par la ville de Gignac avec le Comité des fêtes de Gignac 34150 .
Gignac 34150 Hérault Occitanie
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English :
Fête Nationale in Gignac with aperitif, food, fireworks and dancing!
L’événement FÊTE NATIONALE GIGNAC Gignac a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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