UN SOIR D’ÉTÉ AU MAS DES COLIBRIS Gignac
UN SOIR D’ÉTÉ AU MAS DES COLIBRIS Gignac vendredi 10 juillet 2026.
Gignac
UN SOIR D’ÉTÉ AU MAS DES COLIBRIS
2600 Chemin de Pélican Gignac Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Rendez-vous le 10 juillet à partir de 19h pour une soirée mémorable au coeur du domaine.
Rendez-vous le 10 juillet à partir de 19h pour une soirée mémorable au coeur du domaine.
Entre vins, musique et bonne ambiance, le Mas des Colibris vous accueille dans un cadre idéal pour profiter pleinement d’une belle soirée d’été
Au programme
Dégustation des vins du domaine
Cocktails
Food truck
DJ .
2600 Chemin de Pélican Gignac 34150 Hérault Occitanie
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English :
Join us on July 10 from 7pm for a memorable evening in the heart of the estate.
L’événement UN SOIR D’ÉTÉ AU MAS DES COLIBRIS Gignac a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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