Le moulin en fête visite du Pech des Eoules Gignac samedi 11 juillet 2026.

Gignac

Le moulin en fête visite du Pech des Eoules

Pech des Eoules Gignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez fêter les 10 ans du moulin: théâtre, battages à l'ancienne, animations musicales, repas de battage, exposition de matériel agricole ancien, démonstrations d'artisanat, jeux d'autrefois, le coin des artistes et le moulin tournera…

Accès PMR

Venez fêter les 10 ans du moulin: théâtre, battages à l'ancienne, animations musicales, repas de battage, exposition de matériel agricole ancien, démonstrations d'artisanat, jeux d'autrefois, le coin des artistes et le moulin tournera…

Accès PMR

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Pech des Eoules Gignac 46600 Lot Occitanie +33 6 08 86 57 00

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English :

Come celebrate the mill’s 10th anniversary: theater, traditional threshing, musical performances, a threshing feast, an exhibition of vintage farm equipment, craft demonstrations, old-fashioned games, an artists’ corner, and the mill will be turning…

Access for people with reduced mobility

L’événement Le moulin en fête visite du Pech des Eoules Gignac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne