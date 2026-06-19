Fête Nationale Journée du 14 juillet Ballan-Miré
mardi 14 juillet 2026 · Ballan-Miré
Informations pratiques
Ballan-Miré
Fête Nationale Journée du 14 juillet
34 Rue du Commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La cérémonie officielle se déroulera mardi 14 juillet au Parc Beauverger. Elle sera suivie d’un pique-nique festif dans le parc.
La cérémonie officielle se déroulera mardi 14 juillet au Parc Beauverger. Elle sera suivie d’un pique-nique festif dans le parc. .
34 Rue du Commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 80 10 00
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English :
The official ceremony will take place on Tuesday, July 14, at Parc Beauverger. It will be followed by a festive picnic in the park.
L’événement Fête Nationale Journée du 14 juillet Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-06-19 par Tours Val de Loire Tourisme
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