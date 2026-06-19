Informations pratiques

Ballan-Miré

Fête Nationale Journée du 14 juillet

34 Rue du Commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La cérémonie officielle se déroulera mardi 14 juillet au Parc Beauverger. Elle sera suivie d’un pique-nique festif dans le parc.

La cérémonie officielle se déroulera mardi 14 juillet au Parc Beauverger. Elle sera suivie d’un pique-nique festif dans le parc. .

34 Rue du Commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 80 10 00

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English :

The official ceremony will take place on Tuesday, July 14, at Parc Beauverger. It will be followed by a festive picnic in the park.

L’événement Fête Nationale Journée du 14 juillet Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-06-19 par Tours Val de Loire Tourisme