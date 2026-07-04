Informations pratiques

Ballan-Miré

Vide-grenier des Mignardières

Avenue des Mignardières Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-greniers entre particuliers. Buvette et restauration sur place.

Vide-greniers entre particuliers. Buvette et restauration sur place. .

Avenue des Mignardières Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 46 84 53 assomignardieres@gmail.com

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English :

Garage sale between individuals. Refreshments and food on the spot.

L’événement Vide-grenier des Mignardières Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-07-04 par Tours Val de Loire Tourisme