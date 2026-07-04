Vide-grenier des Mignardières Ballan-Miré
dimanche 30 août 2026 · Ballan-Miré
Informations pratiques
Ballan-Miré
Vide-grenier des Mignardières
Avenue des Mignardières Ballan-Miré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide-greniers entre particuliers. Buvette et restauration sur place.
Vide-greniers entre particuliers. Buvette et restauration sur place. .
Avenue des Mignardières Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 46 84 53 assomignardieres@gmail.com
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English :
Garage sale between individuals. Refreshments and food on the spot.
L’événement Vide-grenier des Mignardières Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-07-04 par Tours Val de Loire Tourisme
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