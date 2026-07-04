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AGENDA · Ballan-Miré

Vide-grenier des Mignardières Ballan-Miré

dimanche 30 août 2026 · Ballan-Miré

Vide-grenier des Mignardières Ballan-Miré

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Avenue des Mignardières
Ville
37510 Ballan-Miré
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Ballan-Miré

Vide-grenier des Mignardières

Avenue des Mignardières Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide-greniers entre particuliers. Buvette et restauration sur place.
Vide-greniers entre particuliers. Buvette et restauration sur place.   .

Avenue des Mignardières Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 46 84 53  assomignardieres@gmail.com

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English :

Garage sale between individuals. Refreshments and food on the spot.

L’événement Vide-grenier des Mignardières Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-07-04 par Tours Val de Loire Tourisme

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