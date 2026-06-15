L’Étoile

Fête nationale L’Etoile

L’Étoile Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous les 13 et 14 juillet à l’Etoile à l’occasion de la Fête Nationale.

Au programme

13 juillet

– 19h repas animé avec le food truck French Diner et DJ Aurélien

– 21h45 retraite aux flambeaux menée par la fanfare municipale (rassemblement en bas de la rue des Moulins Bleus)

– 22h45 feux d’artifice tiré à l’étang Crimet

– 23h15 bal et concert de Colonel Reyel

14 juillet

– 7h concours de pêche

– 9h45 départ du rallye vélo

– 11h dépôt de gerbe au monument aux morts

– 12h repas organisé par les Francs chasseurs

– 14h concours de pétanque

– 15h jeux divers pour enfants et adultes

– 16h début du concours de pétanque

Rendez-vous les 13 et 14 juillet à l’Etoile à l’occasion de la Fête Nationale.

Au programme

13 juillet

– 19h repas animé avec le food truck French Diner et DJ Aurélien

– 21h45 retraite aux flambeaux menée par la fanfare municipale (rassemblement en bas de la rue des Moulins Bleus)

– 22h45 feux d’artifice tiré à l’étang Crimet

– 23h15 bal et concert de Colonel Reyel

14 juillet

– 7h concours de pêche

– 9h45 départ du rallye vélo

– 11h dépôt de gerbe au monument aux morts

– 12h repas organisé par les Francs chasseurs

– 14h concours de pétanque

– 15h jeux divers pour enfants et adultes

– 16h début du concours de pétanque .

L’Étoile 80830 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 61 56

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English :

Join us on July 13 and 14 at L’Etoile to celebrate Bastille Day.

On the schedule:

July 13

– 7:00 PM: dinner with entertainment featuring the French Diner food truck and DJ Aurélien

– 9:45 PM: torchlight procession led by the municipal marching band (meeting at the bottom of Rue des Moulins Bleus)

– 10:45 PM: Fireworks display at the Crimet Pond

– 11:15 PM: Dance and concert by Colonel Reyel

July 14

– 7:00 AM: Fishing contest

– 9:45 AM: Start of the bike rally

– 11:00 AM: Wreath-laying ceremony at the war memorial

– 12:00 PM: Lunch organized by the Francs Chasseurs

– 2:00 PM: Petanque tournament

– 3:00 PM: Various games for children and adults

– 4:00 PM: Start of the petanque tournament

L’événement Fête nationale L’Etoile L’Étoile a été mis à jour le 2026-06-15 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme