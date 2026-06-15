Fête nationale L’Etoile L’Étoile
Fête nationale L’Etoile L’Étoile lundi 13 juillet 2026.
L’Étoile
Fête nationale L’Etoile
L’Étoile Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous les 13 et 14 juillet à l’Etoile à l’occasion de la Fête Nationale.
Au programme
13 juillet
– 19h repas animé avec le food truck French Diner et DJ Aurélien
– 21h45 retraite aux flambeaux menée par la fanfare municipale (rassemblement en bas de la rue des Moulins Bleus)
– 22h45 feux d’artifice tiré à l’étang Crimet
– 23h15 bal et concert de Colonel Reyel
14 juillet
– 7h concours de pêche
– 9h45 départ du rallye vélo
– 11h dépôt de gerbe au monument aux morts
– 12h repas organisé par les Francs chasseurs
– 14h concours de pétanque
– 15h jeux divers pour enfants et adultes
– 16h début du concours de pétanque
Rendez-vous les 13 et 14 juillet à l’Etoile à l’occasion de la Fête Nationale.
Au programme
13 juillet
– 19h repas animé avec le food truck French Diner et DJ Aurélien
– 21h45 retraite aux flambeaux menée par la fanfare municipale (rassemblement en bas de la rue des Moulins Bleus)
– 22h45 feux d’artifice tiré à l’étang Crimet
– 23h15 bal et concert de Colonel Reyel
14 juillet
– 7h concours de pêche
– 9h45 départ du rallye vélo
– 11h dépôt de gerbe au monument aux morts
– 12h repas organisé par les Francs chasseurs
– 14h concours de pétanque
– 15h jeux divers pour enfants et adultes
– 16h début du concours de pétanque .
L’Étoile 80830 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 61 56
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English :
Join us on July 13 and 14 at L’Etoile to celebrate Bastille Day.
On the schedule:
July 13
– 7:00 PM: dinner with entertainment featuring the French Diner food truck and DJ Aurélien
– 9:45 PM: torchlight procession led by the municipal marching band (meeting at the bottom of Rue des Moulins Bleus)
– 10:45 PM: Fireworks display at the Crimet Pond
– 11:15 PM: Dance and concert by Colonel Reyel
July 14
– 7:00 AM: Fishing contest
– 9:45 AM: Start of the bike rally
– 11:00 AM: Wreath-laying ceremony at the war memorial
– 12:00 PM: Lunch organized by the Francs Chasseurs
– 2:00 PM: Petanque tournament
– 3:00 PM: Various games for children and adults
– 4:00 PM: Start of the petanque tournament
L’événement Fête nationale L’Etoile L’Étoile a été mis à jour le 2026-06-15 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme
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