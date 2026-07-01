Informations pratiques

Longwy

Fête nationale

Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Chaque année, le 13 juillet, Longwy est en fête.Tout public

0 .

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00

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English :

Every year on July 13, Longwy celebrates.

L’événement Fête nationale Longwy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU GRAND LONGWY