AGENDA · Longwy
Fête nationale Longwy
lundi 13 juillet 2026 · Longwy
Informations pratiques
Longwy
Fête nationale
Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Chaque année, le 13 juillet, Longwy est en fête.Tout public
0 .
Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00
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English :
Every year on July 13, Longwy celebrates.
L’événement Fête nationale Longwy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU GRAND LONGWY
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