Fête Nationale Machault Terrain de foot Machault

Informations pratiques

Machault

Fête Nationale Machault

Terrain de foot Promenade des Tilleuls Machault Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

– Retraite aux flambeaux à 22h30- Feu d’artifice à 23h30Buvette sur placeOrganisé par la Jeunesse de Machault

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Terrain de foot Promenade des Tilleuls Machault 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 30 78 mairie.machault@wanadoo.fr

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English :

– Torchlight procession at 10:30 pm- Fireworks at 11:30 pmBeverage bar on siteOrganized by Jeunesse de Machault

L’événement Fête Nationale Machault Machault a été mis à jour le 2026-07-10 par Ardennes Tourisme