Fête Nationale Machault Terrain de foot Machault
lundi 13 juillet 2026 · Terrain de foot · Machault
Informations pratiques
Machault
Fête Nationale Machault
Terrain de foot Promenade des Tilleuls Machault Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
– Retraite aux flambeaux à 22h30- Feu d’artifice à 23h30Buvette sur placeOrganisé par la Jeunesse de Machault
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Terrain de foot Promenade des Tilleuls Machault 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 30 78 mairie.machault@wanadoo.fr
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English :
– Torchlight procession at 10:30 pm- Fireworks at 11:30 pmBeverage bar on siteOrganized by Jeunesse de Machault
L’événement Fête Nationale Machault Machault a été mis à jour le 2026-07-10 par Ardennes Tourisme
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