UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Machault

Fête Nationale Machault Terrain de foot Machault

lundi 13 juillet 2026 · Terrain de foot · Machault

Fête Nationale Machault Terrain de foot Machault

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Terrain de foot
Adresse
Promenade des Tilleuls
Ville
08310 Machault
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Machault

Fête Nationale Machault

Terrain de foot Promenade des Tilleuls Machault Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

– Retraite aux flambeaux à 22h30- Feu d’artifice à 23h30Buvette sur placeOrganisé par la Jeunesse de Machault
  .

Terrain de foot Promenade des Tilleuls Machault 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 30 78  mairie.machault@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– Torchlight procession at 10:30 pm- Fireworks at 11:30 pmBeverage bar on siteOrganized by Jeunesse de Machault

L’événement Fête Nationale Machault Machault a été mis à jour le 2026-07-10 par Ardennes Tourisme

À voir aussi à Machault (Ardennes)