Masevaux-Niederbruck

Fête Nationale

Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 17:30:00

fin : 2026-07-13 23:50:00

Date(s) :

2026-07-13

Au programme Une piste de danse, un groupe live pour animer la soirée et vous faire danser, restauration sur place ainsi que des buvettes avec sandwichs et boissons fraîches. Une ambiance festive, de la musique et de la bonne humeur pour célébrer cette soirée spéciale. Feu d’artifice vers 23h00 pour clôturer la soirée.

Au programme Une piste de danse, un groupe live pour animer la soirée et vous faire danser, restauration sur place ainsi que des buvettes avec sandwichs et boissons fraîches. Une ambiance festive, de la musique et de la bonne humeur pour célébrer cette soirée spéciale. Feu d’artifice vers 23h00 pour clôturer la soirée. 0 .

Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

On the program: A dance floor, a live band to liven up the evening and get you dancing, on-site dining, and food stands offering sandwiches and cold drinks. A festive atmosphere, music, and good cheer to celebrate this special evening. Fireworks around 11:00 p.m. to wrap up the evening.

L’événement Fête Nationale Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach