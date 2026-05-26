Masevaux-Niederbruck

Gala de Gym Plaisir

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association Gym Plaisir vous invite à son gala de fin d’année pour vous faire découvrir ses nombreuses activités. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

L’association Gym Plaisir vous invite à son gala de fin d’année pour vous faire découvrir ses nombreuses activités. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

The Gym Plaisir association invites you to its end-of-year gala to discover its many activities. Reservations required at the Tourist Office.

L’événement Gala de Gym Plaisir Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach