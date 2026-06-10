Fête nationale Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon
Fête nationale Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon mardi 14 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Fête nationale
Îlot Sainte-Anne Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
A partir de 20h concert des lauréats du Tremplin de la Fête de la Musique.
21h Concert avec de Karaoké Social Club .
À la tombée de la nuit, feu d’artifice. .
Îlot Sainte-Anne Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52
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English :
L’événement Fête nationale Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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