Fête nationale Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Fête nationale

Îlot Sainte-Anne Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A partir de 20h concert des lauréats du Tremplin de la Fête de la Musique.

21h Concert avec de Karaoké Social Club .

À la tombée de la nuit, feu d’artifice. .

Îlot Sainte-Anne Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

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English :

L’événement Fête nationale Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX