Fête nationale, Stade Jean Fantou, Miniac-Morvan

Informations pratiques

Fête nationale Lundi 13 juillet, 18h30 Stade Jean Fantou Ille-et-Vilaine

accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T18:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-13T18:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Fête Nationale

La Commune de Miniac-Morvan vous invite à fêter avec elle notre nation dès 18h30 à l’Espace Bel-Air.

Plusieurs food-trucks vous proposeront une offre gustative variée, il sera possible de s’installer à table en famille, en intérieur ou en extérieur, sous les arbres.

Une fanfare apportera une ambiance musicale pour cette première partie de soirée.

Les enfants ne seront pas oubliés avec du maquillage et des structures gonflables.

Enfin, Zen music, DJ partenaire des soirées dansantes miniacoises, proposera une petite mise en ambiance avant le feu d’artifice, et un vrai bal populaire pour terminer la soirée.

Accès libre et gratuit, Espace Bel-Air.

Feu d’artifice

Embarquez pour l’Odyssée des Étoiles, un voyage céleste où les sonorités épiques guideront chaque éclat. Des constellations naissantes aux galaxies lointaines, le ciel deviendra scène d’aventure et de grandeur. Un show cosmique où chaque tableau racontera la puissance et la beauté de l’univers.

Le feu d’artifice offert par la Commune de Miniac-Morvan sera proposé par la société Brezac, et sera mis en musique cette année sur le thème de l’odyssée des étoiles.

Il sera tiré à la tombée de la nuit vers 23h00.

Accès libre et gratuit à partir du stade Jean Fantou et de l’Espace Bel-Air.

Stade Jean Fantou 8 rue du Stade, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.miniac-morvan.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.miniac-morvan.fr/ »}]

animations, food-trucks, feu d’artifice, bal populaire loisir gratuit