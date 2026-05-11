Saint-Merd-la-Breuille

Fête patronale à Saint-Merd-la-Breuille

Saint-Merd-la-Breuille Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Les associations de Saint-Merd-la-Breuille vous proposent plusieurs animations à l’occasion de la fête patronale

Samedi 6 juin

A 14h inscription au concours de pétanque, début à 15h (12€ par binôme)

A partir de 20h30 Repas cuisse de bœuf. Sur réservation avant le 3 juin 06 89 34 60 60 06 73 68 35 56 2 repas offerts parmi les 100 premiers inscrits !

A partir de 23h Bal 5€ l’entrée

Buvette sur place.

Dimanche 7 juin

A partir de 8h petit déjeuner et bourse aux plants (marché)

De 8 à 11h30 tournée des brioches dans certains villages de St Merd la Breuille

A partir de 10h balade en quad (gratuit)

A partir de 11h grillades et frites

A 12h Le pot du Maire et des conseillers

A 15h animation avec l’association des bucherons auvergnats .

Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 84 39 stmerdlabreuille@orange.fr

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English : Fête patronale à Saint-Merd-la-Breuille

L’événement Fête patronale à Saint-Merd-la-Breuille Saint-Merd-la-Breuille a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze