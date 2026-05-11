Rendez-vous aux jardins Jardin la Bourdasse Saint-Merd-la-Breuille
Rendez-vous aux jardins Jardin la Bourdasse Saint-Merd-la-Breuille samedi 6 juin 2026.
Saint-Merd-la-Breuille
Rendez-vous aux jardins Jardin la Bourdasse
La Bourdasse Saint-Merd-la-Breuille Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins venez découvrir le jardin de La Bourdasse lors d’une visite commentée du jardin qui sera également ouvert les samedis 13 et 20 juin de 14h à 20h pour permettre d’admirer les roses qui s’épanouissent plus tardivement.
Tout public
Jardin privé
Ouverture exceptionnelle .
La Bourdasse Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 87 50 27
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English : Rendez-vous aux jardins Jardin la Bourdasse
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin la Bourdasse Saint-Merd-la-Breuille a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze