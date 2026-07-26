Informations pratiques

Abreschviller

Fête patronale

Salle des fêtes rue général Jordy Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Samedi soir, un bal est proposé avec l’orchestre Dancing. Une buvette et pizzas flamms seront sur place. Le lendemain, l’Harmonie La Vosgienne fera les aubades à travers le village.Tout public

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Salle des fêtes rue général Jordy Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 7 86 83 58 49

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English :

On Saturday evening, there will be a dance featuring the Dancing Orchestra. Refreshments and Flamm pizzas will be available on site. The next day, the La Vosgienne Wind Ensemble will perform early morning serenades throughout the village.

L’événement Fête patronale Abreschviller a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD