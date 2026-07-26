Fête patronale Abreschviller
samedi 1 août 2026 · Abreschviller
Informations pratiques
Abreschviller
Fête patronale
Salle des fêtes rue général Jordy Abreschviller Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
Samedi soir, un bal est proposé avec l’orchestre Dancing. Une buvette et pizzas flamms seront sur place. Le lendemain, l’Harmonie La Vosgienne fera les aubades à travers le village.Tout public
0 .
Salle des fêtes rue général Jordy Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 7 86 83 58 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday evening, there will be a dance featuring the Dancing Orchestra. Refreshments and Flamm pizzas will be available on site. The next day, the La Vosgienne Wind Ensemble will perform early morning serenades throughout the village.
L’événement Fête patronale Abreschviller a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
À voir aussi à Abreschviller (Moselle)
- Spectacle et Conte Une Nuit dans les Bois Abreschviller 26 septembre 2026
- Fête des Sorcières Abreschviller 10 octobre 2026
- Loto du club vosgien Abreschviller 18 octobre 2026
- Train d’Halloween spécial enfants Abreschviller 28 octobre 2026
- Nuit de l’horreur au train forestier Abreschviller 30 octobre 2026