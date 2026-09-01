Informations pratiques

Bonneval

Fête Patronale de Bonneval

Le Bourg Bonneval Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le dimanche 13 Septembre 2026 à 10h30 messe animée par Les Confluences suivie du verre de l’amitié et d’une vente de pizzas à partager sur place ou à emporter. Puis à 14h concert par Les Confluences

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Le Bourg Bonneval 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes doretteenfete@gmail.com

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English :

Sunday, September 13, 2026, at 10:30 a.m.: Mass led by Les Confluences, followed by a reception and a pizza sale—pizzas can be enjoyed on-site or taken to go. Then at 2:00 p.m., a concert by Les Confluences

L’événement Fête Patronale de Bonneval Bonneval a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay