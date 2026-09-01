Fête Patronale de Bonneval Bonneval
dimanche 13 septembre 2026 · Bonneval
Informations pratiques
Bonneval
Fête Patronale de Bonneval
Le Bourg Bonneval Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le dimanche 13 Septembre 2026 à 10h30 messe animée par Les Confluences suivie du verre de l’amitié et d’une vente de pizzas à partager sur place ou à emporter. Puis à 14h concert par Les Confluences
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Le Bourg Bonneval 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes doretteenfete@gmail.com
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English :
Sunday, September 13, 2026, at 10:30 a.m.: Mass led by Les Confluences, followed by a reception and a pizza sale—pizzas can be enjoyed on-site or taken to go. Then at 2:00 p.m., a concert by Les Confluences
L’événement Fête Patronale de Bonneval Bonneval a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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