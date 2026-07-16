Visite guidée de l’ancienne abbaye Saint-Florentin, Abbaye Saint-Florentin, Bonneval

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne abbaye Saint-Florentin Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye Saint-Florentin Eure-et-Loir

25 personnes / visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour découvrir l’histoire fascinante de l’ancien monastère bénédictin Saint-Florentin, fondé en 857. Accompagné d’un guide, parcourez pendant 1h30 les vestiges des XIᵉ, XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, admirez le logis abbatial du XVᵉ siècle et les élégants cloîtres du XVIIIᵉ siècle. Une visite commentée pour comprendre l’évolution de ce site exceptionnel à travers les siècles.

Abbaye Saint-Florentin Centre Hospitalier Henri-Ey 32 rue de la Grève 28800 Bonneval Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 44 76 00 http://www.ch-henriey.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.ch-henriey.fr »}] Ancien monastère bénédictin fondé en 857. Vestiges des XIe, XIIe et XIIIe siècles. Logis abbatial du XVe siècle, cloîtres du XVIIIe siècle et pierre tombale du XIIIe siècle.

Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour découvrir l’histoire fascinante de l’ancien monastère bénédictin Saint-Florentin, fondé en 857.

©Photothèque Centre Hospitalier Henri EY