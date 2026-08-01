Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août Meuzac
samedi 15 août 2026 · Meuzac
Informations pratiques
Meuzac
Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août
le bourg Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
15 août 7h30 Concours de pêche Lancez votre ligne au lac de la Roche l
Apéro tapas
À partir de 18h30
Repas sous la halle à 20h
Bal gratuit. à 21h
Prolongez la soirée sur la piste de danse avec un bal gratuit animé par DJ Alexandre. Une ambiance festive jusqu’au bout de la nuit.
16 août Vide-grenier– À partir de 6h
À partir de midi, Grillades et frites
Valse équine à 15h
à 15h à Jeux en bois
Spectacle de danse andalouse à 16h30
Apéritif musical à 19h
Retrouvez l’Entente Musicale de Bonnat-Bussière pour un apéritif en musique, dans une ambiance conviviale et festive.
Repas du soir à 19h30 et Bal gratuit à 21h
Feu d’artifice à 23h et Fête foraine 15 et 16 août .
le bourg Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 44 26 71
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English : Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août
L’événement Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août Meuzac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Meuzac (Haute-Vienne)
- Vide grenier de la St Roch Meuzac 16 août 2026