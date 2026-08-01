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Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août Meuzac

samedi 15 août 2026 · Meuzac

Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août Meuzac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
le bourg
Ville
87380 Meuzac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Meuzac

Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août

le bourg Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

15 août 7h30 Concours de pêche Lancez votre ligne au lac de la Roche l
Apéro tapas
À partir de 18h30
Repas sous la halle à 20h
Bal gratuit. à 21h
Prolongez la soirée sur la piste de danse avec un bal gratuit animé par DJ Alexandre. Une ambiance festive jusqu’au bout de la nuit.

16 août Vide-grenier– À partir de 6h
À partir de midi, Grillades et frites
Valse équine à 15h
à 15h à Jeux en bois
Spectacle de danse andalouse à 16h30
Apéritif musical à 19h
Retrouvez l’Entente Musicale de Bonnat-Bussière pour un apéritif en musique, dans une ambiance conviviale et festive.
Repas du soir à 19h30 et Bal gratuit à 21h
Feu d’artifice à 23h et Fête foraine 15 et 16 août   .

le bourg Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 44 26 71 

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English : Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août

L’événement Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août Meuzac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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