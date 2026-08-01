Informations pratiques

Meuzac

Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août

le bourg Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

15 août 7h30 Concours de pêche Lancez votre ligne au lac de la Roche l

Apéro tapas

À partir de 18h30

Repas sous la halle à 20h

Bal gratuit. à 21h

Prolongez la soirée sur la piste de danse avec un bal gratuit animé par DJ Alexandre. Une ambiance festive jusqu’au bout de la nuit.

16 août Vide-grenier– À partir de 6h

À partir de midi, Grillades et frites

Valse équine à 15h

à 15h à Jeux en bois

Spectacle de danse andalouse à 16h30

Apéritif musical à 19h

Retrouvez l’Entente Musicale de Bonnat-Bussière pour un apéritif en musique, dans une ambiance conviviale et festive.

Repas du soir à 19h30 et Bal gratuit à 21h

Feu d’artifice à 23h et Fête foraine 15 et 16 août .

le bourg Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 44 26 71

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English : Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août

L’événement Fête patronale de la St Roch du 15 et 16 août Meuzac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne