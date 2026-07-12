Fête patronale Centre-ville Montchanin

Informations pratiques

Montchanin

Fête patronale

Centre-ville Avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Fête patronale le long de l’avenue de la République et sur la place Roger Salengro.

Embrasement de l’hôtel de ville le lundi 4 août à 22h. .

Centre-ville Avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 55 67 52 13

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Montchanin a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)