Fête patronale Centre-ville Montchanin
vendredi 31 juillet 2026 · Centre-ville · Montchanin
Informations pratiques
Montchanin
Fête patronale
Centre-ville Avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Fête patronale le long de l’avenue de la République et sur la place Roger Salengro.
Embrasement de l’hôtel de ville le lundi 4 août à 22h. .
Centre-ville Avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 55 67 52 13
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Montchanin a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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