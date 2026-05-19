Périgny

Fête patronale

Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-14 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 19h30 repas dansant.

Dimanche vide-grenier à partir de 6h ; animations

Organisé par le Comité des fêtes.

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Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 71 21 58

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English : Patronal Feast

Saturday 7.30pm: dinner and dance.

Sunday: garage sale from 6 am; entertainment

Organized by the Comité des fêtes.

L’événement Fête patronale Périgny a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse