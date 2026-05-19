Fête patronale Périgny
Fête patronale Périgny samedi 13 juin 2026.
Périgny
Fête patronale
Périgny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-14 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 19h30 repas dansant.
Dimanche vide-grenier à partir de 6h ; animations
Organisé par le Comité des fêtes.
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Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 71 21 58
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English : Patronal Feast
Saturday 7.30pm: dinner and dance.
Sunday: garage sale from 6 am; entertainment
Organized by the Comité des fêtes.
L’événement Fête patronale Périgny a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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