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Fête patronale Périgny

Fête patronale Périgny samedi 13 juin 2026.

Ville : 03120 Périgny

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Périgny

Fête patronale

Périgny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-14 00:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Samedi 19h30 repas dansant.
Dimanche vide-grenier à partir de 6h ; animations
Organisé par le Comité des fêtes.
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Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 71 21 58 

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English : Patronal Feast

Saturday 7.30pm: dinner and dance.
Sunday: garage sale from 6 am; entertainment
Organized by the Comité des fêtes.

L’événement Fête patronale Périgny a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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