Fête printanière du Clos Toreau Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 16:00 –

Gratuit : non Tout public

Mercredi 7 mai à 16h, le quartier du Clos Toreau se transforme pour une fête printanière où tout le monde est invité à venir déguisé. Au programme : une déambulation festive de grandes marionnettes avec Armadillo !

Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr



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