Fête printanière du Clos Toreau Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes
Fête printanière du Clos Toreau Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes jeudi 7 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 16:00 –
Gratuit : non Tout public
Mercredi 7 mai à 16h, le quartier du Clos Toreau se transforme pour une fête printanière où tout le monde est invité à venir déguisé. Au programme : une déambulation festive de grandes marionnettes avec Armadillo !
Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr
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