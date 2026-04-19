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Fête printanière du Clos Toreau Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes

Fête printanière du Clos Toreau Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes

Fête printanière du Clos Toreau Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Centre socioculturel du Clos Toreau - Maison des Confluences

Adresse : 4 Place du Muguet Nantais

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 16:00 –
Gratuit : non  Tout public 

Mercredi 7 mai à 16h, le quartier du Clos Toreau se transforme pour une fête printanière où tout le monde est invité à venir déguisé. Au programme : une déambulation festive de grandes marionnettes avec Armadillo !

Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr


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