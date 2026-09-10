Fête Renaissance, Château du Lude, Le Lude

Informations pratiques

Fête Renaissance 19 et 20 septembre Château du Lude Sarthe

adulte 12€ / gratuit -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez le Château du Lude à l’heure de la Renaissance.

Tous les deux ans, la ville du Lude remonte le temps et revit à l’époque de la Renaissance. Dans les rues pavoisées, de nombreuses animations atendent les badauds: théâtre, musique, initiation à la danse, artisanat.

Dans le château, les enfants font la visite déguisés en princesse ou en chevalier avec les costumes mis à leur disposition. On y découvre notamment des salles dont le décor date du 16ème sicèce ou en a été inspiré: vestibule d’entrée, grande galerie, cabinet de peintures. Sur les façades, on admire les décors typiques de la Renaissance Italienne avec les portraits en médaillon ou encore la cours d’honneur et ses plaques de marbre.

Le dimanche matin, la grande parade costumée part du château avant de traverser la ville. Toutes les personnes costumées sont invitées à y participer!

Château du Lude 4 rue Jehan de Daillon, 72800 Le Lude, France Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire 0243946009 http://www.lelude.com Jardins réalisés au XIXe siècle par le paysagiste Édouard André. Une première machine élévatrice des eaux a été mise en place en 1851, au bord du Loir, remplacé par la suite par un tympan hydraulique. Il avait pour but d’alimenter un réseau de canaux servant à irriguer les prairies destinées au pacage des chevaux. à 17km de l’A11/A28

Visitez le Château du Lude à l’heure de la Renaissance.

©ChateauduLude