Fête Un Printemps vivant ! MJC Berlioz Pau
Fête Un Printemps vivant ! MJC Berlioz Pau samedi 23 mai 2026.
Pau
Fête Un Printemps vivant !
MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Fête de la nature 2026 , l’association Commun vivant vous propose un événement dédié à la nature en ville. Cette journée se déroulera à la MJC Berlioz à Pau !
Au programme ateliers créatifs, sorties nature, jeux de société, exposition, jeu de piste, contes, découvertes scientifiques, ramassage de déchets…
Le repas du midi sera possible sur place grâce à une cantine solidaire et une buvette associative.
Cet événement est proposé en partenariat avec la MJC Berlioz, Voyage Alimenterre, Les Petits Débrouillards, le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, Graines de troc et Surf Rider Béarn. .
MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com
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English : Fête Un Printemps vivant !
L’événement Fête Un Printemps vivant ! Pau a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pau
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