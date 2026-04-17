Fête Un Printemps vivant ! MJC Berlioz Pau

Pau

Fête Un Printemps vivant !

MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Fête de la nature 2026 , l’association Commun vivant vous propose un événement dédié à la nature en ville. Cette journée se déroulera à la MJC Berlioz à Pau !

Au programme ateliers créatifs, sorties nature, jeux de société, exposition, jeu de piste, contes, découvertes scientifiques, ramassage de déchets…

Le repas du midi sera possible sur place grâce à une cantine solidaire et une buvette associative.

Cet événement est proposé en partenariat avec la MJC Berlioz, Voyage Alimenterre, Les Petits Débrouillards, le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, Graines de troc et Surf Rider Béarn. .

MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com

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English : Fête Un Printemps vivant !

L’événement Fête Un Printemps vivant ! Pau a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pau