Fête votive à Felzins Felzins
samedi 29 août 2026 · Felzins
Informations pratiques
Felzins
Fête votive à Felzins
le bourg Felzins Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Fête votive proposant deux journées d'animations conviviales avec un concours de pétanque, un marché gourmand et plusieurs concerts, puis le lendemain vide-greniers, cérémonie commémorative, repas, spectacle de danse et buvette
Fête votive proposant deux journées d'animations conviviales avec un concours de pétanque, un marché gourmand et plusieurs concerts, puis le lendemain vide-greniers, cérémonie commémorative, repas, spectacle de danse et buvette. Plusieurs rendez-vous rythment ces deux journées afin de réunir habitants et visiteurs dans une ambiance festive.
Venez nombreux à la fête du village, les animations sont pour tous !
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le bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 6 30 09 48 24 comitedesfetesfelzins@gmail.com
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English :
A community festival featuring two days of fun activities, including a pétanque tournament, a food market, and several concerts, followed the next day by a yard sale, a commemorative ceremony, a meal, a dance performance, and a refreshment stand
L’événement Fête votive à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Figeac
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