Informations pratiques

Felzins

Fête votive à Felzins

le bourg Felzins Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Fête votive proposant deux journées d'animations conviviales avec un concours de pétanque, un marché gourmand et plusieurs concerts, puis le lendemain vide-greniers, cérémonie commémorative, repas, spectacle de danse et buvette

Fête votive proposant deux journées d'animations conviviales avec un concours de pétanque, un marché gourmand et plusieurs concerts, puis le lendemain vide-greniers, cérémonie commémorative, repas, spectacle de danse et buvette. Plusieurs rendez-vous rythment ces deux journées afin de réunir habitants et visiteurs dans une ambiance festive.

Venez nombreux à la fête du village, les animations sont pour tous !

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le bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 6 30 09 48 24 comitedesfetesfelzins@gmail.com

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English :

A community festival featuring two days of fun activities, including a pétanque tournament, a food market, and several concerts, followed the next day by a yard sale, a commemorative ceremony, a meal, a dance performance, and a refreshment stand

L’événement Fête votive à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Figeac