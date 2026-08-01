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Marché de Gourmand à Felzins Felzins

samedi 29 août 2026 · Felzins

Marché de Gourmand à Felzins Felzins

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
le Bourg
Ville
46270 Felzins
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Felzins

Marché de Gourmand à Felzins

le Bourg Felzins Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Dans le cadre de la fête votive du village, venez découvrir et déguster les spécialités locales, dans une ambiance conviviale et musicale (3 concerts) !

Dans le cadre de la fête votive du village, venez découvrir et déguster les spécialités locales, dans une ambiance conviviale et musicale (3 concerts) !

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le Bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12  revonsnosvillage@gmail.com

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English :

As part of the village’s annual festival, come discover and sample local specialties in a friendly, musical atmosphere (3 concerts)!

L’événement Marché de Gourmand à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Figeac

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