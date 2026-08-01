Marché de Gourmand à Felzins Felzins
samedi 29 août 2026 · Felzins
Informations pratiques
Felzins
Marché de Gourmand à Felzins
le Bourg Felzins Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Dans le cadre de la fête votive du village, venez découvrir et déguster les spécialités locales, dans une ambiance conviviale et musicale (3 concerts) !
Dans le cadre de la fête votive du village, venez découvrir et déguster les spécialités locales, dans une ambiance conviviale et musicale (3 concerts) !
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le Bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillage@gmail.com
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English :
As part of the village’s annual festival, come discover and sample local specialties in a friendly, musical atmosphere (3 concerts)!
L’événement Marché de Gourmand à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Figeac
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