Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Semaine bouliste Boulodrome d’Eygalières Eygalières
vendredi 7 août 2026 · Boulodrome d'Eygalières · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Semaine bouliste
Vendredi 7 août 2026 à 15h.
Samedi 8 août 2026 à 15h30 et à 21h30.
Dimanche 9 août 2026 à 15h30.
Lundi 10 août 2026 à 9h et à 15h30.
Mardi 11 août 2026 à 9h et à 15h.
Mercredi 12 août 2026 à 15h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 15:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12
Tu tires ou tu pointes ? Venez vivre la grande semaine bouliste à Eygalières à l’occasion de la Fête Votive de la Saint-Laurent !Familles
Organisé par l’association La Boule Egyaliéroise.
Inscriptions au Boulodrome Avenue Léon Blum
Vendredi 7 août (Concours réservé aux licenciés)
15h Souvenir D. Granier, Concours Équipes choisies, 2 joueurs 3 boules (Officiel)
15h Concours féminin, Coupe des présidents, Équipes choisies, 2 joueuses 3 boules
Samedi 8 août (ouvert à tous)
15h30 Concours à la mêlée, 3 joueurs 2 boules
21h30 Concours mixte, 2 hommes 1 femme
Dimanche 9 août (ouvert à tous)
15h30 Concours à la mêlée, 3 joueurs 2 boules
Lundi 10 août (ouvert à tous)
9h Concours tête à tête
9h Concours enfants (5 à 14 ans)
15h30 Concours à la mêlée, 2 joueurs 3 boules
Mardi 12 août
9h Concours de coinche
15h Souvenir J. Pélissier, Concours Équipes choisies, 3 joueurs 2 boules (Concours officiel réservé aux licenciés)
Mercredi 12 août (ouvert à tous)
15h30 Souvenir famille Bracciotti, Concours Équipes choisies, 3 joueurs 2 boules .
Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 50 21 30 labouleygalieroise13810@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you throwing or aiming? Come and enjoy a fantastic week of boules in Eygalières to mark the Saint-Laurent Votive Festival!
L’événement Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Semaine bouliste Eygalières a été mis à jour le 2026-07-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles