Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Semaine bouliste Boulodrome d’Eygalières Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Semaine bouliste

Vendredi 7 août 2026 à 15h.

Samedi 8 août 2026 à 15h30 et à 21h30.

Dimanche 9 août 2026 à 15h30.

Lundi 10 août 2026 à 9h et à 15h30.

Mardi 11 août 2026 à 9h et à 15h.

Mercredi 12 août 2026 à 15h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 15:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12

Tu tires ou tu pointes ? Venez vivre la grande semaine bouliste à Eygalières à l’occasion de la Fête Votive de la Saint-Laurent !Familles

Organisé par l’association La Boule Egyaliéroise.



Inscriptions au Boulodrome Avenue Léon Blum



Vendredi 7 août (Concours réservé aux licenciés)

15h Souvenir D. Granier, Concours Équipes choisies, 2 joueurs 3 boules (Officiel)

15h Concours féminin, Coupe des présidents, Équipes choisies, 2 joueuses 3 boules



Samedi 8 août (ouvert à tous)

15h30 Concours à la mêlée, 3 joueurs 2 boules

21h30 Concours mixte, 2 hommes 1 femme



Dimanche 9 août (ouvert à tous)

15h30 Concours à la mêlée, 3 joueurs 2 boules



Lundi 10 août (ouvert à tous)

9h Concours tête à tête

9h Concours enfants (5 à 14 ans)

15h30 Concours à la mêlée, 2 joueurs 3 boules



Mardi 12 août

9h Concours de coinche

15h Souvenir J. Pélissier, Concours Équipes choisies, 3 joueurs 2 boules (Concours officiel réservé aux licenciés)



Mercredi 12 août (ouvert à tous)

15h30 Souvenir famille Bracciotti, Concours Équipes choisies, 3 joueurs 2 boules .

Boulodrome d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 50 21 30 labouleygalieroise13810@gmail.com

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English :

Are you throwing or aiming? Come and enjoy a fantastic week of boules in Eygalières to mark the Saint-Laurent Votive Festival!

L’événement Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Semaine bouliste Eygalières a été mis à jour le 2026-07-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles