Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Rue de la République Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Fête Votive de la Saint-Laurent 2026

Vendredi 7 août 2026 de 9h à 0h.

Samedi 8 août 2026 de 8h30 à 0h.

Dimanche 9 août 2026 de 8h30 à 0h.

Lundi 10 août 2026 de 8h45 à 0h.

Mardi 11 août 2026 de 9h à 0h.

Mercredi 12 août 2026 à partir de 15h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la République Centre-ville d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12

Du 7 au 12 août 2026, Eygalières célèbre la Saint Laurent avec un programme riche en traditions provençales, animations musicales, concours et repas populaires.Familles

Nostro culturo prouvençalo, nost’identita eigalierenco !



La fête de la Saint Laurent à Eygalières propose six jours d’animations variées.

Au programme abrivados et bandidos (lâchers de taureaux dans les rues), repas populaires, concerts et bals, aubade et pegoulado (chants et défilés traditionnels provençaux), concours de pétanque, course de vélos, jeux pour enfants…



Les temps forts à ne pas manquer !



• Vendredi 7 août

18h Grande messe et bénédiction des chevaux à l’Église en l’honneur de Saint-Laurent, patron du village



• Samedi 8 août

11h Abrivado longue et bandido

22h Grand bal avec l’orchestre Show Lorca



• Dimanche 9 août

8h30 Course de vélo

12h30 Aubade avec défilé folklorique

19h Festival de bandidos



• Lundi 10 août

9h-12h Jeux pour enfants, châteaux gonflables, piñata…

11h Grande abrivado pour les 30 ans de la manade Grimaud

17h30 Abrivado de poneys

21h Grand repas populaire (soupe à l’oignon)



• Mardi 11 août

21h15 Pegoulado et passo carriero défilé en costumes traditionnels

22h Grand bal avec l’orchestre Cocktail de Nuit



Retrouvez le programme complet sur l’affiche.



Pendant la durée des festivités, fête foraine sur le champ de foire. .

Rue de la République Centre-ville d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 7 to 12 August 2026, Eygalières will be celebrating Saint Laurent’s Day with a programme packed with Provençal traditions, musical entertainment, competitions and community meals.

L’événement Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Eygalières a été mis à jour le 2026-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles