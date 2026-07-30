Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Rue de la République Eygalières
vendredi 7 août 2026 · Rue de la République · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Fête Votive de la Saint-Laurent 2026
Vendredi 7 août 2026 de 9h à 0h.
Samedi 8 août 2026 de 8h30 à 0h.
Dimanche 9 août 2026 de 8h30 à 0h.
Lundi 10 août 2026 de 8h45 à 0h.
Mardi 11 août 2026 de 9h à 0h.
Mercredi 12 août 2026 à partir de 15h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la République Centre-ville d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12
Du 7 au 12 août 2026, Eygalières célèbre la Saint Laurent avec un programme riche en traditions provençales, animations musicales, concours et repas populaires.Familles
Nostro culturo prouvençalo, nost’identita eigalierenco !
La fête de la Saint Laurent à Eygalières propose six jours d’animations variées.
Au programme abrivados et bandidos (lâchers de taureaux dans les rues), repas populaires, concerts et bals, aubade et pegoulado (chants et défilés traditionnels provençaux), concours de pétanque, course de vélos, jeux pour enfants…
Les temps forts à ne pas manquer !
• Vendredi 7 août
18h Grande messe et bénédiction des chevaux à l’Église en l’honneur de Saint-Laurent, patron du village
• Samedi 8 août
11h Abrivado longue et bandido
22h Grand bal avec l’orchestre Show Lorca
• Dimanche 9 août
8h30 Course de vélo
12h30 Aubade avec défilé folklorique
19h Festival de bandidos
• Lundi 10 août
9h-12h Jeux pour enfants, châteaux gonflables, piñata…
11h Grande abrivado pour les 30 ans de la manade Grimaud
17h30 Abrivado de poneys
21h Grand repas populaire (soupe à l’oignon)
• Mardi 11 août
21h15 Pegoulado et passo carriero défilé en costumes traditionnels
22h Grand bal avec l’orchestre Cocktail de Nuit
Retrouvez le programme complet sur l’affiche.
Pendant la durée des festivités, fête foraine sur le champ de foire. .
Rue de la République Centre-ville d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr
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English :
From 7 to 12 August 2026, Eygalières will be celebrating Saint Laurent’s Day with a programme packed with Provençal traditions, musical entertainment, competitions and community meals.
L’événement Fête Votive de la Saint-Laurent 2026 Eygalières a été mis à jour le 2026-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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