Fête Votive de Lunan Lunan
Fête Votive de Lunan Lunan samedi 23 mai 2026.
Lunan
Fête Votive de Lunan
le bourg Lunan Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Le village de Lunan vous convie à sa fête votive
Le village de Lunan vous convie à sa fête votive. Venez nombreux partager ce moment de fête, de nombreuses animations vous attendent !
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le bourg Lunan 46100 Lot Occitanie +33 6 63 18 80 11 comite-lunan@outlook.fr
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English :
The village of Lunan invites you to its fête votive
L’événement Fête Votive de Lunan Lunan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac
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