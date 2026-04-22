Lunan

Rassemblement de voitures de collection à Lunan

le bourg Lunan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Lunan accueille la 3e édition du Rassemblement de véhicules de collection, un rendez-vous convivial dédié aux passionnés d’automobiles anciennes, motos de caractère et véhicules emblématiques d’autrefois

Lunan accueille la 3e édition du Rassemblement de véhicules de collection, un rendez-vous convivial dédié aux passionnés d’automobiles anciennes, motos de caractère et véhicules emblématiques d’autrefois. Toute la journée, collectionneurs, amateurs et curieux pourront admirer de nombreux modèles anciens et partager un moment chaleureux autour de belles mécaniques. Animations gratuites, buvette et restauration sur place viendront compléter cette journée festive ouverte à tous.

.

le bourg Lunan 46100 Lot Occitanie +33 6 63 18 80 11 comite-lunan@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lunan hosts the 3rd edition of the Gathering of vintage vehicles, a friendly gathering dedicated to enthusiasts of vintage cars, motorcycles and iconic vehicles of yesteryear

L’événement Rassemblement de voitures de collection à Lunan Lunan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac