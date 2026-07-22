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FETE VOTIVE DE NASBINALS Nasbinals

samedi 1 août 2026 · Nasbinals

FETE VOTIVE DE NASBINALS Nasbinals

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Place du Foirail
Ville
48260 Nasbinals
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Nasbinals

FETE VOTIVE DE NASBINALS

Place du Foirail Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02

Le village de Nasbinals s’anime le temps d’un week-end festif ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis grâce à un programme riche en animations pour petits et grands.

Au programme de ces deux jours
– Animations foraines (manèges) et jeux
– Vide-grenier
– Défilé ou exposition de tracteurs fleuris
– Tournoi de pétanque
– Repas convivial et grand bal
– Feu d’artifice
Le village de Nasbinals s’anime le temps d’un week-end festif ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis grâce à un programme riche en animations pour petits et grands.

Au programme de ces deux jours
– Animations foraines (manèges) et jeux
– Vide-grenier
– Défilé ou exposition de tracteurs fleuris
– Tournoi de pétanque
– Repas convivial et grand bal
– Feu d’artifice   .

Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The village of Nasbinals comes alive for a festive weekend! Come enjoy a fun time with family or friends thanks to a program packed with activities for all ages.

Highlights of these two days include:
– Carnival rides and games
– Flea market
– Parade or exhibition of decorated tractors
– Petanque tournament
– Community dinner and grand dance
– Fireworks

L’événement FETE VOTIVE DE NASBINALS Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-22 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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