Informations pratiques

Nasbinals

FETE VOTIVE DE NASBINALS

Place du Foirail Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Le village de Nasbinals s’anime le temps d’un week-end festif ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis grâce à un programme riche en animations pour petits et grands.

Au programme de ces deux jours

– Animations foraines (manèges) et jeux

– Vide-grenier

– Défilé ou exposition de tracteurs fleuris

– Tournoi de pétanque

– Repas convivial et grand bal

– Feu d’artifice

Le village de Nasbinals s’anime le temps d’un week-end festif ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis grâce à un programme riche en animations pour petits et grands.

Au programme de ces deux jours

– Animations foraines (manèges) et jeux

– Vide-grenier

– Défilé ou exposition de tracteurs fleuris

– Tournoi de pétanque

– Repas convivial et grand bal

– Feu d’artifice .

Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73

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English :

The village of Nasbinals comes alive for a festive weekend! Come enjoy a fun time with family or friends thanks to a program packed with activities for all ages.

Highlights of these two days include:

– Carnival rides and games

– Flea market

– Parade or exhibition of decorated tractors

– Petanque tournament

– Community dinner and grand dance

– Fireworks

L’événement FETE VOTIVE DE NASBINALS Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-22 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien