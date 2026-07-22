FETE VOTIVE DE NASBINALS Nasbinals
samedi 1 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
FETE VOTIVE DE NASBINALS
Place du Foirail Nasbinals Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
Le village de Nasbinals s’anime le temps d’un week-end festif ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis grâce à un programme riche en animations pour petits et grands.
Au programme de ces deux jours
– Animations foraines (manèges) et jeux
– Vide-grenier
– Défilé ou exposition de tracteurs fleuris
– Tournoi de pétanque
– Repas convivial et grand bal
– Feu d’artifice
Le village de Nasbinals s’anime le temps d’un week-end festif ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis grâce à un programme riche en animations pour petits et grands.
Au programme de ces deux jours
– Animations foraines (manèges) et jeux
– Vide-grenier
– Défilé ou exposition de tracteurs fleuris
– Tournoi de pétanque
– Repas convivial et grand bal
– Feu d’artifice .
Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73
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English :
The village of Nasbinals comes alive for a festive weekend! Come enjoy a fun time with family or friends thanks to a program packed with activities for all ages.
Highlights of these two days include:
– Carnival rides and games
– Flea market
– Parade or exhibition of decorated tractors
– Petanque tournament
– Community dinner and grand dance
– Fireworks
L’événement FETE VOTIVE DE NASBINALS Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-22 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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