Prendeignes

Fête Votive de Prendeignes

Le Bourg Prendeignes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village.

Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village.

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Le Bourg Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 6 22 93 17 12 lepilou@prendeignes.fr

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English :

The festival committee invites you to the village fête votive.

L’événement Fête Votive de Prendeignes Prendeignes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac