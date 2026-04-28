Fête Votive de Prendeignes Prendeignes
Fête Votive de Prendeignes Prendeignes vendredi 10 juillet 2026.
Prendeignes
Fête Votive de Prendeignes
Le Bourg Prendeignes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12
Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village.
Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village.
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Le Bourg Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 6 22 93 17 12 lepilou@prendeignes.fr
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English :
The festival committee invites you to the village fête votive.
L’événement Fête Votive de Prendeignes Prendeignes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac
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