Prendeignes

Marché gourmand à Prendeignes

Prendeignes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez découvrir et déguster les produites locaux et profiter de la fête du village !

Venez découvrir et déguster les produites locaux et profiter de la fête du village !

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Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 6 22 93 17 12

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English :

Come discover and taste local produce and enjoy the village fete!

L’événement Marché gourmand à Prendeignes Prendeignes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac