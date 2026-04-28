Marché gourmand à Prendeignes Prendeignes
Marché gourmand à Prendeignes Prendeignes dimanche 12 juillet 2026.
Prendeignes
Marché gourmand à Prendeignes
Prendeignes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Venez découvrir et déguster les produites locaux et profiter de la fête du village !
Venez découvrir et déguster les produites locaux et profiter de la fête du village !
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Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 6 22 93 17 12
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English :
Come discover and taste local produce and enjoy the village fete!
L’événement Marché gourmand à Prendeignes Prendeignes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac
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