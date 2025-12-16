Ségal’Arts Festival des Arts de la Rue et des Champs Prendeignes

Ségal’Arts Festival des Arts de la Rue et des Champs

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Prendeignes ouvre à nouveau son festival Ségal’Arts21ème édition… ! Pléthore de spectacles divers et éclectiques recréeront à n’en pas douter, l’alchimie des années précédentes avec la complicité des habitants. Du théâtre et de la musique pour nous faire voyager du haut du Ségala jusqu’à l’autre bout du monde ! .

Le Bourg Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 6 87 38 86 89 lepilou@prendeignes.fr

