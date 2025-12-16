Ségal’Arts Festival des Arts de la Rue et des Champs Prendeignes

Ségal’Arts Festival des Arts de la Rue et des Champs Prendeignes vendredi 24 juillet 2026.

Le Bourg Prendeignes Lot

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Tarif adulte

Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Prendeignes ouvre à nouveau son festival Ségal’Arts21ème édition..
Prendeignes ouvre à nouveau son festival Ségal’Arts21ème édition… ! Pléthore de spectacles divers et éclectiques recréeront à n’en pas douter, l’alchimie des années précédentes avec la complicité des habitants. Du théâtre et de la musique pour nous faire voyager du haut du Ségala jusqu’à l’autre bout du monde !   .

Le Bourg Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 6 87 38 86 89  lepilou@prendeignes.fr

Prendeignes reopens its Ségal?Arts festival21st edition…

