Ségal’Arts Festival des Arts de la Rue et des Champs Prendeignes

Ségal’Arts Festival des Arts de la Rue et des Champs
Le Bourg Prendeignes Lot
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Tarif adulte
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Prendeignes ouvre à nouveau son festival Ségal’Arts21ème édition… ! Pléthore de spectacles divers et éclectiques recréeront à n’en pas douter, l’alchimie des années précédentes avec la complicité des habitants. Du théâtre et de la musique pour nous faire voyager du haut du Ségala jusqu’à l’autre bout du monde ! .
Le Bourg Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 6 87 38 86 89 lepilou@prendeignes.fr
English :
Prendeignes reopens its Ségal?Arts festival21st edition…
