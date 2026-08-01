Fête Votive de Rémuzat Rémuzat
vendredi 14 août 2026 · Rémuzat
Informations pratiques
Rémuzat
Fête Votive de Rémuzat
le village Rémuzat Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-14
Fête votive du 14 au 17 août 2026 organisée par le comité des jeunes de Rémuzat et situé dans le village. Concours de pétanque et soirées musicales.
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le village Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 14 45 34
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English :
A village festival from August 14 to 17, 2026, organized by the Remuzat Youth Committee and held in the village. Pétanque tournament and musical evenings.
L’événement Fête Votive de Rémuzat Rémuzat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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