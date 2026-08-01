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AGENDA · Rémuzat

Fête Votive de Rémuzat Rémuzat

vendredi 14 août 2026 · Rémuzat

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Adresse
le village
Ville
26510 Rémuzat
Département
Drôme
Tarif

Rémuzat

Fête Votive de Rémuzat

le village Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-14

Fête votive du 14 au 17 août 2026 organisée par le comité des jeunes de Rémuzat et situé dans le village. Concours de pétanque et soirées musicales.
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le village Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 14 45 34 

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English :

A village festival from August 14 to 17, 2026, organized by the Remuzat Youth Committee and held in the village. Pétanque tournament and musical evenings.

L’événement Fête Votive de Rémuzat Rémuzat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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