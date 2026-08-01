Informations pratiques

Rémuzat

Fête Votive de Rémuzat

le village Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-14

Fête votive du 14 au 17 août 2026 organisée par le comité des jeunes de Rémuzat et situé dans le village. Concours de pétanque et soirées musicales.

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le village Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 14 45 34

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English :

A village festival from August 14 to 17, 2026, organized by the Remuzat Youth Committee and held in the village. Pétanque tournament and musical evenings.

L’événement Fête Votive de Rémuzat Rémuzat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale